Windows 11 sbarca su OnePlus 6T prima ancora di Android 11

OnePlus si è guadagnata nel corso degli anni un posto riservato nell'Olimpo dell'industria degli smartphone. Fra le grandi sorprese dell'azienda, lo OnePlus 6T rappresenta l'idea di Flagship Killer meglio di altre generazioni.

Quello che oseremmo definire un highlander della telefonia, in attesa di ricevere Android 11 è già corso ai ripari con una curiosa soluzione. Qualcuno in rete è stato infatti in grado di installare con successo, al netto di qualche funzione non ancora disponibile, l'ultimo sistema operativo di Microsoft, ovvero la versione Insider di Windows 11 rilasciata giusto qualche giorno fa in via ufficiale.

Il procedimento è stato effettuato su uno OnePlus 6T che già aveva ricevuto Windows 10 per sistemi ARM. Le principali novità di Windows 11 sembrano conservate, tuttavia sembrerebbero diverse le funzionalità corrotte o parzialmente funzionanti. WiFi, altoparlante e Bluetooth ad esempio non funzionano, mentre l'input touchscreen e la porta USB sono state riconosciute correttamente.

L'operazione è stata condotta dai ragazzi del The Renegade Project, noti nel panorama XDA. Come suggerito dalla fonte, il metodo utilizzato dal team di modders sembrerebbe funzionare anche su alti dispositivi che condividono lo stesso SoC, il Qualcomm Snapdragon 845. Fra questi anche il Pixel 3 XL che già in passato aveva ricevuto Windows 10.

Qualora foste interessati a scoprire le novità del nuovo OS di Microsoft, abbiamo da pochissimo pubblicato la nostra prima prova sul campo di Windows 11.