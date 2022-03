Windows 11: le schede su Esplora File sono tornate con delle funzioni aggiuntive

Mentre Microsoft modifica la taskbar di Windows 11 per l'ennesima volta, pare che il colosso di Redmond sia al lavoro su un profondo rework per Esplora File e per la gestione dei documenti sul suo sistema operativo più recente. Oggi, in particolare, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per l'interfaccia di File Explorer.

Dopo aver inserito le schede su Esplora File in Windows 11, Microsoft ha rimosso la feature nella penultima Build del sistema operativo. Tuttavia, grazie al nuovo update cumulativo di Windows 11, le schede sono tornate e, insieme a loro, ha fatto il suo debutto anche la possibilità di "riordinare" le finestre aperte su Esplora File.

Potete dare un'occhiata a come funziona la feature sul portale di Windows Latest, che ha pubblicato un breve video della feature di riordino delle finestre su Esplora File in funzione. Come potete vedere, si tratta di un miglioramento estremamente intuitivo, che ricorda il riordino delle tab aperte su browser come Edge e Google Chrome.

Il ritorno delle schede su Windows 11, inoltre, sembra aver portato con sé anche un leggero redesign dell'homepage di Esplora File, in modo da renderla più intuitiva e da lasciare più spazio alle tab, che possono essere trascinate e spostate sullo schermo, ma anche aperte in finestre separate le une dalle altre.

Inoltre, è ora possibile fare click con il tasto destro su una tab per lanciarla in una finestra a sé stante: si tratta di un miglioramento minore ma estremamente utile, specie per chi ha a che fare con un numero molto alto di file ogni giorno. Ad ogni modo, al momento le nuove feature per Esplora File sono disponibili solo per gli utenti iscritti al programma Insider e sono ancora soggette a sperimentazione: è possibile, tuttavia, che le funzioni aggiuntive vengano implementate su Windows con l'aggiornamento Sun Valley 2, che sarà rilasciato a metà 2022.