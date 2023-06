Windows 11: finalmente una scomoda integrazione verrà rimossa, ma c'è altro

Dopo aver approfondito le questioni relative al nuovo Esplora file di Windows 11, è giunto il momento di tornare a trattare su queste pagine le novità relative ala più recente versione dell'OS di Microsoft. Infatti, tra le altre cose, è stata finalmente rimossa una scomoda integrazione.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, la società di Redmond ha deciso di rimuovere l'integrazione di Microsoft Teams da una build destinata per ora al programma Windows Insider. D'altronde, il funzionamento generale dell'integrazione non è mai piaciuto esattamente a tutti gli utenti di Windows 11.

In ogni caso, nonostante questo "dietrofront" (che arriva circa due anni dopo l'annuncio dell'integrazione), Microsoft non sta chiaramente abbandonando del tutto il progetto. Ciò su cui si punterà sarà infatti un'app Teams standalone gratuita, andando dunque a "mettere da parte" solamente alcuni aspetti dell'esperienza Chat integrata direttamente in Windows 11.

Va detto che rimane comunque presente un'icona "Microsoft Teams - Free" nella barra delle applicazioni, ma la classica funzione Chat non è più disponibile a partire dalla Preview Build 23481 legata al programma Windows 11 Insider. L'integrazione del servizio aveva fatto discutere sin da subito anche per via del fatto che l'icona Chat nella barra in basso non poteva essere rimossa velocemente come quella delle altre app (bisognava invece "scavare" nelle Impostazioni). Adesso, però, la società di Redmond consente di rimuovere la nuova icona senza troppi problemi.

Un altro motivo per cui l'integrazione di Teams non è mai "andata troppo a genio" a un buon numero di utenti risiede nel fatto che era relativa solamente al lato consumer, andando dunque a creare un po' di confusione a chi è solito utilizzare il servizio anche per lavoro (visto che in questo contesto era necessario avere a disposizione due versioni "confuse" di Teams sul proprio computer). Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler fare riferimento direttamente al blog ufficiale di Windows.

Per il resto, come fatto notare anche da Ars Technica, sempre mediante la succitata build Microsoft sta rimuovendo alcune vecchie opzioni di Esplora file. Si fa riferimento, come ben potete immaginare, a possibilità avanzate pensate per gli utenti più esperti, ma potrebbe comunque interessarvi approfondire la questione mediante il link presente in fonte. Sono infine state introdotte altre novità (ad esempio, la possibilità di scrivere in un qualsivoglia campo di testo mediante Windows Ink).