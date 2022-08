Windows 11, scoperto un bug che danneggia i dati degli utenti: Microsoft rilascia il fix

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 ha nettamente migliorato la capacità del sistema operativo di rispondere ad un attacco ransomware. Tuttavia, nelle scorse ore Microsoft ha anche spiegato che l'ultima release di Windows 11 ha un problema di cifratura dei dati piuttosto grave, che può causare la perdita dei file dell'utente.

Il problema riguarda Windows 11 in versione KB5017259 e Windows Server 2022 e, stando a quanto spiegato da Microsoft in un post sul suo blog, consisterebbe essenzialmente in un bug che potrebbe portare al danneggiamento dei dati dell'utente. Il bug sarebbe legato ai nuovi processi di accelerazione hardware della codifica dei dati, implementati proprio con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Ovviamente, il bug si verifica solo su PC che possiedono una CPU Intel o AMD che supporta l'accelerazione hardware alla codifica dei dati, ovvero un processore AMD o Intel di ultima generazione, e si verifica solo nel caso di utilizzo di app che si occupano di cifratura dei documenti stessi, come BitLocker. Inoltre, Microsoft ha già rilasciato un fix al problema sia su Windows 11 consumer che su Windows Server 2022.

In particolare, ad installare il fix dovrebbero essere tutti coloro che possiedono PC che supporta il nuovo Vector Advanced Encryption Standard (VAES), insieme alle estensioni AES-XTS e AES-GCM. Le CPU affette dal bug sono i processori Ice Lake, Tiger Lake e Rocket Lake di Intel e le piattaforme Zen 4 di AMD, che però non sono ancora arrivate sul mercato.

Sfortunatamente, se siete tra coloro che sono stati colpiti dal problema, Microsoft non ha rilasciato alcuna soluzione per il recupero dei documenti cifrati scorrettamente, che potrebbero essere persi per sempre. Inoltre, la casa di Redmond ha anche spiegato che "dopo aver applicato questi aggiornamenti, potreste notare delle performance più lente nel PC per circa un mese dopo l'installazione". Si tratta però solo di un problema temporaneo che dovrebbe risolversi da solo, mentre Windows 11 22H2 migliorerà le prestazioni di quasi tutti i PC.