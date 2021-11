Windows 11 SE, a cosa serve il nuovo OS di Microsoft? La spiegazione

Microsoft ha rilasciato Windows 11 il 5 ottobre 2021. Tuttavia, è già arrivato il momento di un nuovo sistema operativo, chiamato Windows 11 SE. La società di Redmond ha infatti svelato questa novità, ma non tutti hanno ben capito di cosa si tratta. In questo contesto, risulta dunque interessante fare chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e MSPowerUser, Windows 11 SE rappresenta una "versione" speciale di Windows 11, destinata all'uso in ambito educativo. In parole povere, per certi versi si può vedere il progetto come una sorta di "sfida ai Chromebook" da parte di Satya Nadella e soci. Una sorta di alternativa a Chrome OS, per intenderci.

Attenzione, non si tratta della modalità S di Windows, bensì proprio di un OS "a parte". Infatti, quest'ultimo vede la rimozione di alcune funzionalità classiche di Windows 11 per cercare di rendere l'esperienza il più possibile "priva da distrazioni" e far girare il tutto al meglio anche su sistemi che non dispongono di hardware propriamente "all'ultimo grido". Inoltre, il sistema operativo salva di default tutti i file all'interno dell'account OneDrive dell'utente e Microsoft descrive l'OS come "orientato al cloud". Pensate che risulta persino assente il Microsoft Store, dato che solamente gli amministratori IT possono installare software su questa tipologia di PC.

Tra l'altro, Windows 11 SE è disponibile esclusivamente preinstallato su alcuni portatili: non è possibile scaricare l'OS e farlo girare su un PC che dispone già di Windows 11. Nel caso qualcuno decidesse di rimuovere il sistema operativo dal computer, non potrà più installarlo. Insomma, capite bene che si tratta di un progetto che va oltre il classico OS dell'azienda di Redmond.

Se volete approfondire il tutto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Microsoft. In ogni caso, era giusto fare chiarezza sulla questione e spiegare che si tratta di un OS specifico pensato per gli studenti.