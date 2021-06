Windows 11 SE trapela in rete: ecco quali potrebbero essere le differenze

Nella giornata di ieri abbiamo ampiamente parlato di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che sarà presentato ufficialmente il prossimo 24 Giugno nel corso di un evento già confermato da tempo. Le novità sono continuate anche nella notte, però, perchè è emersa una nuova versione di Eleven: Windows 11 SE.

A parlarne su Twitter Zac Bowden, ed alcuni sviluppatori che hanno scovato l'OS nella build di Windows 11 trapelata. Windows 11 SE sembra differenziarsi dalla release "base" per il blocco di alcune opzioni di personalizzazione nel menù impostazioni ed alcune restrizioni legate al Microsoft Store.

Secondo molti, quindi, potrebbe trattarsi di una versione riprogettata di Windows 10 S, che rimetterà nelle mani degli utenti la Modalità S già vista in Ten. Per coloro che non hanno avuto modo di seguire, la S Mode di Windows si sofferma sulla sicurezza e le prestazioni. Anche la giornalista vicina al mondo Microsoft, Mary Jo Foley, rispondendo su Twitter a MSPowerUser ha affermato che Windows 11 SE dovrebbe essere Windows 11 S.

Dalle analisi effettuate da XDA, però, è emerso anche che questa build sembra supportare le app Win32 non presenti nello store, il che è una novità importante visto che Windows 10 S privilegia proprio le applicazioni incluse nel Microsoft Store.

Per tutte le informazioni sulle novità di Windows 11 trapelate. vi rimandiamo al nostro approfondimento. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo OS Microsoft dovrebbe vedere la luce in autunno.