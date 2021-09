Windows 11 sembrerà più veloce di Windows 10: Microsoft spiega perchè

L'arrivo di Windows 11 è ormai dietro l'angolo e Microsoft sta dispensando informazioni sul nuovo sistema operativo. Gli iscritti al programma Windows Insider hanno ricevuto un filmato relativo alle ottimizzazioni che il colosso di Redmond ha apportato.

In un video di Microsoft Mechanics, il vicepresidente dell'Enterprise Management di Microsoft Steve Dispensa ha spiegato che l'azienda ha apportato dei miglioramenti specifici al sistema operativo che lo faranno "sentire" più reattivo e veloce rispetto a Windows 10.

Nello specifico, gli ingegneri hanno lavorato sulla gestione della memoria che aiuterà Windows 11 a dare priorità alle applicazioni ed i processi. Ciò ridurrà il tempo di caricamento delle applicazioni anche quando l'utilizzo della CPU è elevato: il tutto è stato reso possibile dando priorità alle attività in primo piano.

Dispensa ha anche spiegato che le stesse tecniche sono state utilizzate anche nella shell di Windows 11 ed anche in Edge per migliorare le prestazioni e la percezione che avranno gli utenti. Il dirigente ha affermato che il miglioramento nella gestione della memoria ha contribuito ad accelerare il "risveglio" dell'OS, il che si tradurrà in "un'esperienza quasi istantanea". Il video integrale può essere visualizzato attraverso il player presente in apertura.

Si tratta senza dubbio di una piacevole novità, che si aggiunge ai nuovi suoni della modalità scura di Windows 11 che contribuiranno al rilassamento.