Windows 11, forse ci siamo: il drag and drop sulla barra delle applicazioni tornerà presto

Fin dal lancio di Windows 11 a ottobre, molti utenti si sono lamentati del fatto che, sotto certi aspetti, il nuovo sistema operativo di Microsoft costituisca un passo indietro rispetto a Windows 10, con alcune importanti funzionalità ancora mancanti nella nuova release.

Stando a quanto riporta il portale MSPowerUser, Microsoft ha ascoltato le critiche degli utenti, e sarebbe pronta ad implementare in Windows 11 per Insider una serie di feature aggiuntive molto richieste e non disponibili sul sistema operativo dal lancio. Tra queste, una delle principali dovrebbe essere il drag-and-drop sulla taskbar di Windows 11, che i fan pregano Microsoft di reinserire nel suo sistema operativo ormai da mesi.

La notizia data da MSPowerUser arriva da una fonte anonima interna alla stessa Microsoft, contattata dal portale in cerca di una risposta alla mancanza di Build di Windows 11 nel Dev Channel ormai da due settimane. La fonte ha spiegato che Microsoft si è presa più tempo tra una Build e l'altra per aggiungere nuove feature a Windows 11 in preview, implementando molte delle richieste dei fan dell'ultimo periodo.

Tra queste feature ricordiamo, per esempio, la cartella "app" nel menu Start, che potrà essere creata trascinando un'app sopra all'altra sul desktop e che dovrebbe permettere agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio PC. Accanto alla nuova cartella, Windows implementerà anche una Snap Bar, che dovrebbe facilitare il processo di ridimensionamento delle app.

Sempre dal punto di vista del design del sistema, verranno introdotti effetti simil-Mica Material sulle app "legacy", cioè su quei programmi non ancora aggiornati e non compatibili con il nuovo design dell'UI di Windows 11. Gli effetti dovrebbero riguardare specialmente la barra bianca in cima ad ogni finestra delle app, che verrà cambiata seguendo un colore dinamico in linea con quello dello schermo.

Infine, la taskbar riceverà tantissime nuove feature, come la possibilità di inserirvi delle cartelle di app, il famigerato drag and drop, la possibilità di "bloccare" alcuni file in Esplora File e dei miglioramenti del centro notifiche e delle impostazioni rapide. Insomma, un pacchetto quasi completo, che per gli Insider potrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni. Intanto, Microsoft ha anche specificato di voler sperimentare di più con Windows 11, sia per quanto riguarda le Build per Insider che per le release ufficiali del sistema operativo.