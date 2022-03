Windows 11 ancora più sicuro: arriva Microsoft Pluton, ma solo per pochi PC

Microsoft sembra intenzionata a rendere Windows 11 il sistema operativo più sicuro tra tutti quelli che ha rilasciato finora. Mentre a novembre abbiamo scoperto che Microsoft Defender è il miglior antivirus in circolazione per il sistema operativo di Redmond, oggi Microsoft ha annunciato la piattaforma di sicurezza Pluton.

Pluton è il prodotto di una partnership tra Microsoft e Qualcomm, i cui chip Snapdragon 8cx Gen 3 sono stati montati sui nuovi ThinkPad X13s di Lenovo, che utilizzano come proprio sistema operativo proprio Windows 11. L'utilizzo di un chipset Snapdragon basato sull'architettura ARM in combinazione con il sistema operativo di Redmond, infatti, ha reso necessarie nuove precauzioni di sicurezza a livello software e hardware.

In particolare, il ThinkPad X13s con Windows 11 e SoC Snapdragon 8cx Gen 3 è "la prima piattaforma ARM con Windows 11 costruita con l'architettura di sicurezza Pluton". Pluton, dunque, è un particolare sistema di sicurezza pensato per i device con chipset dotati di architettura ARM che utilizzano Windows 11 come proprio sistema operativo. Implicitamente, ciò significa anche che Microsoft si aspetta di vedere diversi altri laptop e convertibili con chipset ARM e sistema operativo Windows 11.

L'architettura di sicurezza Pluton può ospitare dati sensibili in un hardware integrato direttamente sul die della CPU del device, in modo da rendere quasi impossibile ad un hacker l'accesso a tali dati, sia che essi si siano intrufolati nel PC via software sia che essi possiedano fisicamente l'hardware da cui desiderano estrapolare le informazioni.

In un post sul blog di Windows, il Direttore della Sicurezza OS e Enterprise di Microsoft David Weston ha spiegato che "i PC Windows costruiti sulla piattaforma di computing Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, dotati di Qualcomm Secure Processing Unit, utilizzeranno capacità hardware avanzate come Microsoft Pluton e Pointer Authentication Codes (PAC)".

A quanto pare, comunque, la sicurezza offerta da Pluton non è solo hardware, ma dipende anche da un'importante serie di accorgimenti software, che vanno dalla capacità di PAC di prendere delle contro-misure per contrastare un'infezione da malware fino alla possibilità di ricevere gli aggiornamenti software di Pluton direttamente dal cloud, passando per delle tecnologie di sicurezza già utilizzate sui sistemi Azure e Xbox.