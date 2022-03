Windows 11 ha un nuovo simpatico easter egg: potrebbe rubarvi tanto tempo

Mentre gli insider potranno divertirsi testando la ultima Build di Windows 11 con funzioni sperimentali, rilasciata proprio nella giornata di oggi, 24 marzo 2022, gli utenti meno esperti potranno passare un po’ di tempo con un simpatico Easter Egg scovato proprio in queste ore: di cosa si tratta?

Sul Reddit della community di Windows 11 è infatti apparso un post con una breve GIF che mostra un utente ruotare l’ingranaggio delle Impostazioni da una schermata non ben specificata. Leggendo il titolo, dunque, è possibile comprendere che si tratta di una feature nascosta nell’applicazione del Blocco Note.

Curiosi di vedere se questo “Easter Egg” (ovverosia un contenuto nascosto dalla natura solitamente comica, specialmente nei videogiochi) esiste davvero, anche noi abbiamo aperto il Notepad e abbiamo premuto con il tasto destro del mouse sull’ingranaggio, osservando che lo si può effettivamente ruotare all’infinito. Qualcuno potrebbe paragonarlo ai “fidget spinner” diventati di moda nel 2017 e pensati come gioco antistress, ed è effettivamente così.

Leggendo i commenti dell’utenza, però, scopriamo che lo stesso Easter Egg è attivo anche sul Task Manager per tutti i tester delle Build Dev e Beta di Windows 11, e chissà in quante altre schermate! Insomma, preparatevi a cliccare con il tasto destro del mouse su tutti gli ingranaggi delle Impostazioni per scoprire dove si nasconde questo piccolo, simpatico segreto firmato Microsoft.

Sempre a proposito del colosso di Redmond, è giunta conferma dell’attacco informatico da parte di LAPSUS$ ai danni di Microsoft.