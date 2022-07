Windows 11: a soli nove mesi dall'uscita, Microsoft ha iniziato a vendere le licenze

Man mano che Windows 11 22H2 si avvicina e che, lato hardware, arrivano anche le GPU e le CPU di Intel, AMD e NVIDIA di nuova generazione, molti fan potrebbero essere interessati a installare direttamente Windows 11 sulla propria nuova build. Finora, tuttavia, questa procedura è stata piuttosto macchinosa.

Fino ad un paio di giorni fa, infatti, l'unico modo per installare Windows 11 su una Build del tutto nuovo era quello di installare Windows 10 e poi effettuare l'aggiornamento (ovviamente gratuito) alla più recente versione del sistema operativo di casa Microsoft. Nulla di troppo complesso, certo, ma si tratta comunque di una procedura in vari step, che potrebbe scoraggiare alcuni utenti e risultare noiosa per tutti gli altri, specie per chi non vede l'ora di iniziare a giocare sul proprio PC nuovo di pacca.

Fortunatamente, Microsoft ha risolto il problema nelle scorse ore: stando a quanto riportano testate come PCMag e Tom's Hardware, infatti, la Casa di Redmond ha iniziato a vendere silenziosamente di kit di installazione "diretti", ovvero senza lo step intermedio di Windows 10, sia per Windows 11 Home che per Windows 11 Pro, rispettivamente venduti a 139 e 199 Dollari negli Stati Uniti.

I prezzi sono gli stessi a cui vengono vendute le due versioni di Windows 10, così da non rendere né più né meno vantaggioso, in termini prettamente economici, l'acquisto di Windows 11 o quello di Windows 10. Ovviamente, il vantaggio di comprare direttamente una licenza di Windows 11 consiste in un ingente risparmio di tempo, che vi permette di evitare la ricerca e il download dell'aggiornamento per il nuovo sistema operativo.

Intanto, comunque, Microsoft ha confermato l'addio ai "Major Update" annuali di Windows a partire dal 2023: d'ora in poi, infatti, lo sviluppo di Windows avrà dei cicli triennali.