Windows 11: sparisce una nota app integrata, ma arriva il sostituto

Mentre si discute in merito alle novità di Windows 11 Moment 3, è già arrivato il momento di tornare sulle più recenti questioni legate all'ultima versione del sistema operativo per computer di casa Microsoft. Infatti, sta sparendo una nota app integrata.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, nonché come reso noto direttamente mediante il blog ufficiale di Windows, a partire dall'Insider Preview Build 23506 di Windows 11, rilasciata nella giornata del 19 luglio 2023 nel contesto del canale Dev del programma Windows Insider, è stata messa in atto una modifica che non passerà inosservata.

Infatti, la classica app Posta è stata sostituita da Outlook. Va detto che per ora il client relativo a quest'ultimo rappresenta ancora una versione preliminare e manca dunque di alcune funzionalità (ad esempio, è assente il supporto IMAP), ma è interessante che Microsoft stia "mettendo mano" a un'applicazione ben nota come quella relativa alla gestione della posta elettronica.

È in realtà da anni che Microsoft lavora a una web app legata a Outlook, ma solamente ora si iniziano a vedere i primi frutti concreti di tale sforzo. In ogni caso, Microsoft ha già spiegato che le app Posta e Calendario rimarranno disponibili sul Microsoft Store fino alla fine del 2024, ma poi terminerà il loro "ciclo di vita". Insomma, staremo a vedere quando la novità arriverà per tutti.