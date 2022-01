Windows 11 spinge sull'acceleratore: adozione più veloce rispetto a Windows 10

In attesa del primo major update per Windows 11, che dovrebbe arrivare a Febbraio 2022, da AdDuplex arrivano delle interessanti indicazioni sull'adozione dell'ultimo sistema operativo di casa Microsoft, che a quanto pare starebbe andando veloce.

Secondo quanto riferito da XDA Developers, infatti, il rapporto di gennaio 2022 relativo all'utilizzo ed installazione di Windows 11 pubblicato ad AdDuplex mostra che l'OS ha quasi raddoppiato la sua base di utenti rispetto ai dati di novembre 2021. I dati ovviamente sono stati rilevati dal framework pubblicitario di AdDuplex che è incluso in alcune app pubblicate dagli sviluppatori sul Microsoft Store.

Nel rapporto si vede che la base di utenti di Windows 11 è pari al 16,1%, rispetto all'8,6% di Novembre scorso. I numeri confermano alcune affermazioni rilasciate di recente da Microsoft, che aveva confermato come l'adozione di Eleven sia significativamente più veloce rispetto a Ten. La compagnia di Satya Nadella ha anche osservato che la soddisfazione dei clienti per Windows 11 è la più alta nella storia di Windows.

Come osservato da XDA, i dati provengono da un campione di 60mila PC, un dato piuttosto piccolo se si considera che il numero di sistemi che utilizzano gli OS di Microsoft è significativamente più elevato.



