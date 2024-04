Windows 11, Start menù e l'eterna battaglia per rinnovarlo: era questo che volevamo?

Per anni, gli utenti Windows 11 hanno chiesto un rinnovamento per il menù Start del sistema operativo. Rinnovamento che a quanto pare sembra vicino, come svelato da un nuovo articolo si The Register.

A quanto pare, infatti, il colosso di Redmond intende utilizzare il menù Start per mostrare delle pubblicità di applicazioni presenti nel Microsoft Store. Inizialmente questa novità sarà disponibile solo per un piccolo gruppo di iscritti al programma Windows Insider negli Stati Uniti, ma chiaramente non è da escludere un’estensione anche al resto del mondo.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che anche Windows 10 mostra da tempo degli annunci pubblicitari, ed il fatto che la società americana abbia intenzione di adottare la stessa strategia anche per il nuovo OS non rappresenta una sorpresa.

Chiaramente, i consigli pubblicitari possono essere disattivati, ma non è chiaro come funzioneranno. In risposta al rapporto, Microsoft ha confermato che “proviamo regolarmente nuove esperienze e concetti che potrebbero non essere mai rilasciati ai Windows Insider per ottenere dei feedback”. Nessuna informazione aggiuntiva a riguardo, ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli. Nel frattempo, però, fateci sapere cosa ne pensate di questa novità attraverso la sezione commenti della notizia.

Qualche tempo fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come disattivare la pubblicità su Windows 11

