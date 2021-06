Windows 11 è un successo clamoroso, Microsoft supera i 2.000 miliardi di dollari

Che durante la guida Nadella ci sia stata una grande svolta per il colosso di Redmond è fuori discussione. Negli ultimi anni la compagnia ha inanellato una serie di successi incredibili, fra Surface, Xbox e i servizi Cloud.

Il clamoroso lancio di Windows 11 è stato solo l'ultima di una serie di scelte aziendali azzeccatissime che hanno contribuito a far entrare Microsoft nel gotha delle compagnie da 2 trilioni di dollari. Un club particolarmente esclusivo, talmente esclusivo che l'unica compagnia americana a farne parte era Apple.

Un anno particolarmente eccitante per Microsoft, condito da una crescita esponenziale della sua presenza nel mercato PC, grazie anche alle ottime prestazioni dei suoi splendidi Surface. La vera svolta per l'azienda è stata però l'impennata del settore del cosiddetto Intelligent Cloud, in cui si è osservata una crescita di 48 miliardi per il solo 2020.

Certamente i fari sono tutti puntati su Windows 11. Come suggeriscono anche i colleghi di The Verge, è possibile che il nuovo sistema operativo Microsoft possa influenzare il mercato anche in maniera indiretta, invogliando l'utenza a cambiare i propri sistemi per soddisfare i requisiti minimi di Windows 11.

Tra l'altro, proprio ieri Microsoft ha pubblicato la versione aggiornata del tool di verifica della compatibilità. Un aggiornamento molto atteso, infatti il nuovo Health Check ora ci spiega anche perché la nostra macchina è incompatibile.