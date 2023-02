A Windows 11 bastano 196MB di RAM per girare (non bene): il test con Tiny11

In attesa di mettere le mani sul nuovo Esplora File di Windows 11, un esperimento pubblicato in rete mostra come bastino anche 196MB di RAM per far girare il sistema operativo, seppur non in maniera ottimale.

Il test è stato condotto da XenoPanther e documentato su Twitter, dove ha raccontato di aver modificato la versione de-bloated di Windows 11, Tiny11, per farla girare su una macchina virtuale con soli 196MB di RAM.

Tiny11, per chi non la conoscesse, rimuove tutte le componenti non necessarie per sbloccare l’OS, riduce lo spazio occupato sugli SSD a meno di 8GB e taglia il requisito di memoria a soli 2GB. Tuttavia, l’utente XenoPanther è voluto andare oltre ed ha fatto girare il sistema operativo su appena 196MB.

Occorre precisare che l’esperienza non è ottimale: l’avvio è stato infatti completato in più di 30 minuti, al netto di vari BSOD. Il Task Manager per aprirsi ha impiegato 15 minuti.

È chiaro che si tratta di una sorta di “sfida” a chi riesce a spingersi più in la. Tuttavia, appare improbabile ipotizzare un Windows 11 alle prese con PC con meno RAM rispetto ai 196MB testati da XenoPanther, dal momento che già in questo caso ha mostrato tutti i suoi limiti.