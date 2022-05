Windows 11 Sun Valley 2 è quasi completo: l'aggiornamento sarà pronto a fine maggio

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato degli indizi sulla release di Windows 11 Sun Valley 2 presenti nell'ultima Build per Insider del sistema operativo di Microsoft. Oggi, però, sembra essere trapelata la finestra di lancio dell'Anniversary Update di Windows 11, noto anche come Windows 11 2H22 o Sun Valley 2.

Stando a quanto riporta Windows Latest citando delle fonti interne al colosso di Redmond, Windows 11 Sun Valley 2 potrebbe arrivare in RTM, ovvero allo stadio Release to Manufacturing, quello immediatamente precedente al lancio vero e proprio, nel giro di poche settimane. Nello specifico, Microsoft dovrebbe finalizzare una versione "RTM Candidate" di Windows 11 2H22 entro la fine del mese di maggio.

Le versioni RTM vengono solitamente inviate in anticipo ai produttori di OEM, in modo che i loro PC assemblati e laptop vengano lanciati sul mercato con una versione già aggiornata del sistema operativo. Inoltre, le aziende usano le versioni RTM di Windows per testare le proprie app proprietarie e i propri driver, in modo da evitare problemi di compatibilità dell'ultimo minuto.

La tabella di marcia pubblicata da Windows Latest potrebbe significare che l'Anniversary Update uscirà in estate, in parallelo ai primi PC OEM che montano la versione RTM del sistema operativo. Tuttavia, ciò sarebbe poco in linea con i tempi di lavorazione di Microsoft degli ultimi anni: l'azienda, infatti, lancia solitamente i suoi Anniversary Update intorno al mese di ottobre, quando rilascia periodicamente anche i propri sistemi operativi.

Ciò ovviamente non significa che Windows 11 2H22 non possa arrivare in estate, magari tra fine agosto e inizio settembre, ma vi è comunque la possibilità che la compagnia di Redmond decida di aspettare fino al mese di ottobre per rilasciare il prossimo feature update del suo sistema operativo.