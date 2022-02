Windows 11, con Sun Valley 2 miglioreranno prestazioni e batteria: merito di Eco Mode

Una delle feature più utili di Windows 11 è il nuovo task manager realizzato da Microsoft, lanciato insieme al sistema operativo a inizio ottobre. Tuttavia, con l'arrivo dell'aggiornamento Sun Valley 2, Microsoft sarebbe pronta a cambiare nuovamente il Task Manager di Windows 11, implementandovi una nuova feature.

Che una piccola rivoluzione nel Task Manager di Windows 11 fosse in arrivo è cosa già nota, ma finora non era ben chiaro come Microsoft avrebbe modificato l'applicazione, redesign grafico a parte. Oggi, secondo quanto riporta Windows Latest, scopriamo che Microsoft introdurrà la possibilità di "sospendere" alcune app, soprattutto tra quelle che consumano eccessivamente le risorse del sistema.

La funzione, che dovrebbe arrivare insieme all'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11 a metà 2022, sarà chiamata "Efficiency Mode" o "Eco Mode" e migliorerà la durata della batteria nei laptop e le performance sia sui PC portatili che sui desktop. La modalità "Efficienza" potrà essere attivata direttamente dalla schermata principale del task manager, cliccando con il tasto destro su un'app e poi su "Efficiency Mode". In questo modo, il sistema sospenderà l'allocazione di risorse al processo selezionato, redistribuendole tra gli altri processi e migliorando la fluidità di Windows 11.

Bisogna però fare attenzione, perché Eco Mode non sostituirà l'opzione "End Task", che invece permette di "killare" all'istante i processi che consumano troppe risorse del sistema operativo. Al contrario, Eco Mode è una soluzione più flessibile che si limita a ridurre al minimo la priorità del processo, dunque anche l'allocazione delle risorse di sistema a quest'ultimo.

Microsoft ha testato la feature per circa un anno, ed ha osservato che essa permette di ridurre le risorse in uso dalle app del 76%, soprattutto laddove esse debbano eseguire dei compiti particolarmente pesanti sulla CPU. Se usata correttamente, inoltre, Eco Mode potrebbe anche ridurre i tempi per il caricamento e il lancio delle app come Word e Edge.

Infine, Eco Mode sarà particolarmente utile sui laptop, dove dovrebbe permettere di preservare il più possibile la batteria: per questo, essa sarà attivata di default sui browser web come Edge e Chrome, mentre gli utenti potranno attivarla manualmente anche per ogni altra app installata sul proprio PC.