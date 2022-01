Windows 11 Sun Valley 2: redesign del menu Esplora e dei widget in arrivo?

L'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11 arriverà solo nell'estate del 2022, ma già da ora sappiamo quali feature del sistema operativo di Microsoft verranno migliorate o rinnovate. Stando a quanto riporta Windows Insider, tra di esse ci saranno i menu Start ed Explorer e il supporto ai widget di terze parti.

Riguardo al menu Explorer, esso ha già subito un redesign nel 2019, quando Microsoft ha permesso agli utenti di effettuare ricerche anche sui file di OneDrive e Office.com, oltre che su quelli presenti sulla memoria del PC. Ciò, tuttavia, ha reso Explorer molto più lento, specialmente nelle ricerche sui file locali. Finora, Microsoft non ha mai cercato di risolvere la situazione, ma sembra intenzionata a trovare un soluzione con il prossimo update di Windows 11.

In particolare, nelle più recenti preview di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider è contenuta la possibilità di spegnere l'integrazione di Office.com nel menu Explorer, rendendo molto più rapide le ricerche effettuate dall'apposita barra del sistema operativo. In questo modo, infatti, il PC non sarà costretto a collegarsi ad ogni ricerca ai server cloud Microsoft ed a scaricare i dati che essi contengono, migliorando velocità e fluidità delle ricerche su Windows 11.

Anche il menu contestuale che appare cliccando su una cartella di Windows con il tasto destro del mouse dovrebbe ricevere un miglioramento prestazionale che ridurrà i tempi di risposta, che per alcuni utenti della build più recente di Windows 11 per consumatori arrivano a uno o due secondi. Inoltre, Microsoft introdurrà anche una nuova scorciatoia da tastiera per copiare gli indirizzi di file e cartelle con l'update a Sun Valley 2.

Per quanto riguarda i widget, invece, Microsoft starebbe pianificando un redesign delle funzioni ad essi relative, permettendo in particolare la loro visualizzazione sul desktop in ogni momento: al momento, infatti, i widget sono limitati all'apposita sezione del menu start del sistema operativo. Inoltre, Microsoft ha confermato che i widget third-party saranno inclusi in Windows 11 22H2, cioè nell'aggiornamento Sun Valley 2 del sistema.

Il supporto ai widget third party permetterà agli utenti di personalizzare la tab dei widget di Windows 11 includendo anche quelli appositamente sviluppati da studi third-party, che potranno vendere propri contenuti direttamente su Microsoft Store.

Tutte queste feature, insieme al design Tabbed di Windows 11, saranno introdotte con la release di Windows 11 Sun Valley 2, attualmente programmata tra il secondo e il terzo trimestre del 2022.