Windows 11 Sun Valley 3 appare in un documento Microsoft: uscirà nel 2023

Mentre i fan di Microsoft attendono Windows 11 Sun Valley 2, la cui release potrebbe essere fissata a fine maggio, pare che negli studi di Redmond già si parli dell'aggiornamento Sun Valley 3 di Windows 11, che dovrebbe arrivare tra più di un anno, durante l'estate del 2023.

A quanto pare, infatti, l'esistenza dell'update Sun Valley 3 è stata confermata prima da alcuni documenti interni di Microsoft, che si riferiscono all'aggiornamento come alla "versione 23H2" del sistema operativo, e poi da un webcast di Microsoft dedicato agli iscritti al programma Insider, dove un riferimento a Windows 11 "SV3" è emerso in una nota di PowerPoint.

In particolare, la frase recita "SV3 Refined Investments Next Step": benché si tratti di un testo decisamente poco comprensibile, è indubbio che la sigla "SV3" si riferisca all'update Sun Valley del 2023, confermando che Microsoft non ha intenzione di pensionare Windows 11 almeno per un altro paio d'anni.

Per quanto riguarda le parole "Refined Investments", è probabile che esse si riferiscano alle nuove feature di Windows 11 Sun Valley 3, che dovrebbero essere pubblicate via via da Microsoft sui propri canali destinati agli sviluppatori ed agli Insider dalla seconda metà del 2022 in poi. Anche in questo caso, dunque, arriva una piacevole conferma: feature aggiuntive e miglioramenti per Windows 11 non si interromperanno almeno per un altro anno ancora.

Benché sia ancora troppo presto per parlare di cosa conterrà Windows 11 Sun Valley 3, l'esistenza dell'aggiornamento e il fatto che esso sia già in sviluppo, anche se in fase decisamente embrionale, è un segnale estremamente positivo. Microsoft, infatti, ha deciso lo scorso anno di focalizzare i propri sforzi lato software proprio su Windows, creando appositamente il Windows Team per lavorare solo sul sistema operativo.