Windows 11: supporto alle app Android disponibile, ma c'è una cattiva notizia

Una delle funzionalità più attese in ambito PC è il supporto alle app Android tramite Amazon Appstore per Windows 11. Ebbene, finalmente è arrivato il "momento clou", in quanto Microsoft sta rilasciando la funzionalità in stabile. Tuttavia, c'è una notizia che può far storcere un po' il naso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Wccftech, nonché come ufficializzato dalla stessa Microsoft mediante il blog ufficiale di Windows, per il momento questa possibilità è riservata solamente agli utenti statunitensi. Infatti, il colosso di Redmond ha intenzione, in questa prima fase iniziale aperta "a tutti", di testare una versione Preview dell'Amazon Appstore "solamente" con coloro che si trovano negli USA.

I fortunati utenti che risultano idonei potranno accedere, a partire dal 15 febbraio 2022, a oltre 1.000 applicazioni selezionate, tra cui rientrano Lords Mobile, Kindle, Audible, Khan Academy Kids e Subway Surfers. L'Amazon Appstore risulta scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Per quel che concerne la disponibilità in altri Paesi del supporto alle app Android, la società di Satya Nadella ha lasciato intendere che ulteriori dettagli arriveranno più avanti nel corso del 2022, in seguito ai feedback legati alla fase di prova negli Stati Uniti d'America.

Per il resto, Microsoft ha colto l'occasione per presentare anche novità relative alla barra delle applicazioni (c'è l'orologio per il secondo schermo) e le rinnovate app Blocco note e Media Player. Tutte le feature citate sono in fase di rollout e arriveranno tra non molto.