Windows 11, niente supporto per le app Android al lancio: quando potrebbe arrivare

Poco dopo aver annunciato la data di lancio di Windows 11, Microsoft ha confermato che al lancio del nuovo sistema operativo non sarà disponibile il supporto per le applicazioni Android.

Gli sviluppatori ed ingegneri, nello specifico, sarebbero al lavoro per rendere disponibile la funzione a metà 2022, ma come sempre vi invitiamo a prendere la data con le pinze in quanto non ancora confermata in via ufficiale da Big M. Nell'annuncio Microsoft ha affermato che l'integrazione delle app Android "partirà con un'anteprima per gli iscritti al programma Windows Insider che sarà messa a disposizione dei prossimi mesi".

Probabilmente si punta ad un lancio a metà 2022, quando l'OS dovrebbe essere già installato su una platea più ampia di macchina.

Microsoft non ha fornito alcuna spiegazione del ritardo, ma potrebbe trattarsi di una questione legata alle ottimizzazioni. Lo scorso giugno Microsoft ha confermato che le app Android di Windows 11 funzioneranno anche su CPU AMD e ARM grazie ad Intel Bridge, per la contentezza degli utenti che hanno promosso a pieno la decisione della società diretta da Satya Nadella.

Quest'oggi è anche emersa la notizia che Microsoft sta rimuovendo i PC non supportati dal programma Insider di Windows 11: sono molti gli utenti che hanno ricevuto la notifica e sono stati invitati ad effettuare il downgrade.