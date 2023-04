Windows 11, svelata la prima funzione AI-based: serve a riordinare le finestre

L'IA è arrivata su Windows 11, anche se per ora solo con PowerToys, che permette agli sviluppatori (o agli utenti più abili) di interagire con ChatGPT. Il prossimo autunno, però, arriverà il secondo grande aggiornamento di Windows 11, che potrebbe essere quasi interamente focalizzato sull'IA. Un leak, oggi, ci mostra una prima funzione AI-Based.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, Smart Snap sarà la prima feature gestita dall'IA per Windows 11. La funzione potrebbe essere implementata con l'aggiornamento a Windows 11 23H2, in arrivo nella seconda metà dell'anno, probabilmente tra i mesi di settembre e di ottobre. L'update, inoltre, dovrebbe contenere diverse altre funzioni basate sull'IA.

Smart Snap dovrebbe agire sull'UI e sulla User Experience di Windows 11, utilizzando l'Intelligenza Artificiale per prevedere le dimensioni delle finestre desiderate dall'utente sulla base delle sue abitudini e dei dati raccolti in rete, predisponendo così dei layout multi-finestra intuitivi e perfetti per la produttività e per lo studio. La funzione è dunque relativamente semplice e potrebbe passare inosservata ai più, ma siamo certi che essa si rivelerà molto utile per i professionisti che utilizzano il PC per molte ore al giorno.

Al momento, infatti, Windows 11 ha una feature di "Snap" unicamente manuale, che permette di aprire più finestre di app diverse in una sola schermata, a patto di essere disposti a perdere del tempo per riordinarle manualmente, peraltro con un procedimento piuttosto macchinoso. Con Smart Snap, dunque, Microsoft vuole che sia l'IA a gestire per voi la sistemazione delle finestre.

Smart Snap dovrebbe poi essere un'evoluzione della funzione Snap Assist, introdotta proprio su Windows 11 e che vi permette di scegliere di configurare due o più app secondo delle griglie preimpostate, che dovete semplicemente "riempire" con i software aperti. In ogni caso, Smart Snap è già disponibile su alcune build per gli iscritti alle preview del canale per sviluppatori di Windows 11.