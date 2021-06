Windows 11, gli sviluppatori terranno il 100% delle entrate delle loro Windows app

La presentazione di Windows 11 avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 24 giugno 2021, ha rivelato tantissimi dettagli della nuova versione del sistema operativo sviluppato da casa Microsoft. Tra questi, in particolare si fa notare un importante cambiamento di politica per i creatori di app del Microsoft Store.

Come ripreso anche da The Verge, questa novità in realtà non sarà esclusiva di Windows 11 ma giungerà prima del suo lancio ufficiale, dunque già su Windows 10. A partire dal 28 luglio 2021, infatti, se uno sviluppatore utilizza un suo sistema di pagamento o un sistema di terze parti all’interno della propria applicazione, allora il colosso di Redmond consentirà loro di ottenere il 100% delle entrate. C’è, però, un dettaglio estremamente importante da non sottovalutare: questa politica non varrà per i giochi.

Questo punto della questione è già stata ed è ancora soggetto di dibattito tra molteplici app store, basti vedere il caso in tribunale che coinvolge Epic Games ed Apple, ma almeno chiarisce che Microsoft è dell’idea che app e videogiochi sono diversi e dunque sono soggetti a limiti e regole differenti. In ogni caso, la società ha anche ribadito che ridurrà le entrate dalla loro rivendita tramite Microsoft Store dal 30% al 12%, diminuendo così la quota che giungerà nelle casse dell’azienda stessa.

Rimane, quindi, un importantissimo cambiamento di politica di cui Panos Panay e Satya Nadella sono decisamente fieri. Riuscirà questo nuovo business model ad attrarre sempre più sviluppatori sul Microsoft Store? Lo capiremo solamente a tempo debito.

Intanto, se siete curiosi riguardo Windows 11 abbiamo visto nel dettaglio quali sono le feature principali del nuovo sistema operativo.