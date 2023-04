Windows 11, la svolta: il PC si collega all'iPhone, e manda anche messaggi su iMessage

Circa un anno fa, vi abbiamo spiegato che l'app Il Mio Telefono di Windows 11 ha cambiato nome, trasformandosi in Phone Link. Accanto a questo cambiamento, però, nessuna novità di peso ha interessato il software, almeno fino ad ora: da oggi, infatti, un aggiornamento dell'app vi permette di collega iMessage su iPhone al vostro PC.

Sì, avete capito bene: con la nuova release di Phone Link potrete inviare messaggi di iMessage da PC. Si tratta di una novità davvero importante per chi possiede un iPhone e un PC Windows, perché finora la feature era disponibile solo per Mac e Macbook collegati al medesimo account iCloud dell'iPhone.

Riporta The Verge che la nuova versione di Phone Link, già da tempo compatibile con tutti gli smartphone Android, vi permette ora di collegare il vostro iPhone al PC e di inviare e ricevere messaggi da quest'ultimo esattamente come se li steste scrivendo sulla tastiera del vostro Melafonino. Non solo: con il nuovo Phone Link potrete anche inviare e ricevere chiamate dal PC e persino vedere le notifiche in arrivo su iPhone dal centro notifiche di Windows.

L'update è in fase di rollout in 85 Paesi del mondo e in 39 lingue diverse: tra questi troviamo ovviamente l'Italia e l'italiano, anche se, come spiega un post sul Blog di Windows, il completamento del rollout richiederà almeno fino a metà maggio. Insomma, se non ricevete la feature non disperate: essa arriverà anche per voi, prima o poi.

Microsoft ha poi spiegato che Phone Link funziona solo tramite Bluetooth, perciò dovrete attivare la connettività Bluetooth sul vostro iPhone per collegarlo al PC. Al momento, sfortunatamente, Phone Link per iOS non permette di far funzionare app presenti sullo smartphone dal PC, come invece è possibile fare su Android grazie al Windows Subsystem for Android di Windows 11.