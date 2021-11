Windows 11: la nuova taskbar non vi piace? L'app RoundedTB fa per voi

Il lancio di Windows 11 non è stato tutto rose e fiori: diversi bug hanno creato problemi ai PC di alcuni utenti, mentre altri hanno lamentato la mancanza di feature importanti o dei problemi nell'interfaccia utente del nuovo sistema di Microsoft. La parte meno apprezzata del sistema, però, è certamente la taskbar di Windows 11.

Gli utenti che hanno aggiornato alla più recente versione dell'OS di Redmond, infatti, lamentano la mancanza del drag-and-drop, introdotto in una versione beta di Windows 11 ma poi presto rimosso da Microsoft. Un altro motivo di critica è il design della taskbar, sul quale stanno lavorando molti sviluppatori per riportarlo al tipico menu start di Windows 10 o per migliorarne la veste grafica.

È quest'ultimo il caso di RoundedTB, un tool che permette di arrotondare gli angoli della taskbar. La funzione del programma è dunque estremamente semplice, ma anche molto sensata in termini di design, poiché quasi tutti gli altri elementi dell'UI di Windows 11 hanno gli angoli leggermente curvi, e la loro implementazione sulla taskbar dovrebbe fornire più coesione al design del sistema.

La descrizione di RoundedTB dice: "Aggiungi angoli e margini rotondi alla tua taskbar! Con roundedTB potrai modificare le dimensioni e la forma della taskbar di Windows senza modificare alcun file di sistema e senza effettuare cambiamenti permanenti a Windows 11". L'app offre diverse funzioni, che vanno oltre il semplice arrotondamento degli angoli: ad esempio, essa contiene la "Dynamic Mode", cioè la possibilità di cambiare automaticamente le dimensioni della taskbar a seconda del numero di icone presenti al suo interno, esattamente come avviene per i device che utilizzano MacOS.