Windows 11: la taskbar riceve le animazioni, ma mancano ancora funzioni molto richieste

Windows 11 22H2 uscirà il 20 settembre, portando con sé una pletora di nuove feature per i PC compatibili. Una delle aree del sistema operativo che Microsoft ha più ritoccato negli ultimi mesi è stata la taskbar, che riceverà il drag-and-drop, richiesto a gran voce dai fan fin dal lancio di Windows 11.

Oltre al drag-and-drop, però, pare che Microsoft sia al lavoro anche sulle animazioni per la taskbar. A quanto pare, infatti, nel codice sorgente delle ultime versioni di Windows 11 per gli iscritti ai programmi Beta e Insider sarebbero presenti diversi riferimenti ad una serie di nuove animazioni per il caricamento dei contenuti sulla taskbar.

Il codice spiega che la casa di Redmond starebbe lavorando a molteplici animazioni, ma l'unica disponibile al momento è quella con effetto "zoom in", che allarga leggermente le icone sulla taskbar quando l'utente passa il mouse su queste ultime o quando il sistema operativo entra in funzione. Si tratta di un cambiamento decisamente minore, che però potete vedere in funzione in una GIF riportata dai colleghi di Windows Latest.

Al momento, comunque, non sembra che Microsoft sia intenzionata a pubblicare le nuove animazioni tanto presto, né per gli utenti in Beta né per quelli che usano le versioni stabili di Windows 11. A dir la verità, anzi, è improbabile che grandi novità per la taskbar (escluso il già citato drag-and-drop) siano dietro l'angolo.

Al contrario, funzioni richieste dagli utenti come la possibilità di spostare la taskbar ai lati del display e di separare i programmi attivi con la stessa icona non sono ancora state implementate nella barra di Windows 11, che peraltro non possiede ancora un menu contestuale aggiornato e funzionale, nonostante il sistema operativo sia stato pubblicato ormai quasi un anno fa.

Inoltre, è ampiamente improbabile che le feature mancanti arriveranno a breve: al contrario, i nuovi cicli di sviluppo triennali di Windows, che sostituiranno i major update annuali, ci suggeriscono che dovremo aspettare Windows 12 per vedere un ripensamento completo della taskbar.