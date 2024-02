Windows 11 e la taskbar che scompare: il bug dell'aggiornamento di febbraio

Ormai sappiamo che Windows 11 24H2 uscirà tra qualche mese, prendendo il posto di Windows 12, che invece sembra essere slittato al 2025. Intanto, però, Microsoft ha anche rilasciato l'aggiornamento di febbraio 2024 per Windows 10 e 11. Proprio sui PC con Windows 11, però, sembra che l'aggiornamento crei alcuni importanti problemi.

In particolare, pare che l'aggiornamento di febbraio di Windows 11 faccia scomparire improvvisamente la taskbar dal desktop. Stando a quanto riportato da Windows Latest, la barra delle applicazioni del sistema operativo diventerebbe completamente invisibile. Anche i loghi delle app presenti sulla taskbar e le icone di sistema (come quelle per le reti internet o per il volume del PC) non verrebbero visualizzati correttamente da Windows 11.

Il problema riguarderebbe Windows 11 KB5034765, ma alcuni utenti sembrano averlo segnalato anche sulla versione KB5034763 di Windows 10. Ciononostante, sembra che Windows 10 continui ad avere problemi anche con la sua release precedente, che Microsoft starebbe faticando a risolvere. In entrambi i casi, comunque, resta invariata la possibilità di navigare tra le app e i software di sistema con le scorciatoie da tastiera e con i menu secondari.

In un lungo thread su Reddit, inoltre, scopriamo che la disinstallazione di Windows 11 KB5034765 risolve il problema, anche se la procedura resta sconsigliata agli utenti: l'aggiornamento, infatti, include alcuni importanti update di sicurezza, perciò rimuovendolo vi renderete soggetti a dei potenziali problemi di sicurezza in rete, nonché a tutti i bug che la nuova versione del sistema dovrebbe risolvere.

In altri casi, invece, una reinstallazione di Windows 11 KB5034765 risolve il bug alla taskbar, che torna ad essere visualizzata correttamente dopo che l'update va a buon fine. Sempre secondo Windows Latest, Microsoft sarebbe già al corrente del problema e starebbe lavorando ad un fix da implementare in tempi brevi.