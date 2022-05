Windows 11, temi gratuiti 2022 ufficiali Microsoft da scaricare dallo Store

È un po' di tempo che non trattiamo su questi lidi temi gratuiti per Windows 11. Risulta dunque il momento di tornare sull'argomento, dato che in questo 2022 Microsoft ha pubblicato e aggiornato diversi set di immagini interessanti, ovviamente scaricabili direttamente dal negozio digitale ufficiale Microsoft Store.

Basta infatti aprire quest'ultimo, mediante l'apposita icona del sacchetto della spesa collocata di default nella barra delle applicazioni di Windows 11, cercando poi uno tra i temi Whales and Dolphins PREMIUM, Cactus Flowers e Pantone Color of the Year 2022. Si tratta chiaramente di tutti temi scaricabili senza spendere alcunché, nonché tranquillamente applicabili alla più recente versione del sistema operativo per PC della società di Redmond.

Per farvi un esempio concreto, se volete installare e applicare il tema relativo a balene e delfini, vi basta collegarvi alla pagina del Microsoft Store dedicata a Whales and Dolphins PREMIUM, facendo in seguito clic prima sul tasto "Scarica nell'app dello Store" e poi sul pulsante "Apri Microsoft Store". Infine, non dovete fare altro che fare clic su "Ottieni", attendere il termine del download, premere su "Apri" e selezionare il riquadro del tema che volete applicare (in alternativa, potete fare clic destro su un punto vuoto del desktop, premere sul tasto "Personalizza" e spostarvi nella sezione "Temi").

Per il resto, ovviamente potete fare lo stesso passando per la pagina del Microsoft legata a Cactus Flowers, nonché dando un'occhiata eventualmente alla pagina del Microsoft Store dedicata a Pantone Color of the Year 2022. Insomma, i temi ufficiali Microsoft per Windows 11 non mancano di certo nel 2022.