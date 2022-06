Windows 11, al via i test del nuovo Esplora File: le novità in arrivo

Finalmente ci siamo: è in arrivo il nuovo Esplora File in Windows 11. A diversi anni di distanza dai primi test (poi abbandonati), infatti, il colosso di Redmond ha rilasciato un’Insider Preview di Eleven che include il nuovo File Explorer.

Come si può leggere nel post pubblicato da Microsoft sul blog di WIndows, la build 25136 di Eleven include un vero e proprio browser all’interno di Esplora File, con schede che permettono di saltare avanti e indietro tra le cartelle senza dover aprire una nuova finestra. Presente anche un panello di navigazione nuovo, anch’esso in beta, in cui è presente prima il pulsante Home, e poi dei tasti per effettuare la sincronizzazione delle cartelle con il cloud di OneDrive e dei pulsanti che permettono di accedere rapidamente alle cartelle che si sono fissate in alto.

Nella stessa beta, Microsoft ha anche implementato dei contenuti più dinamici ai widget nella barra delle applicazioni di Windows 11: ad esempio è possibile visualizzare widget sportivi e finanziari in tempo reale, ma anche le ultime notizie.

Secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft forzerà l’installazione di Windows 11 sugli SSD a partire dal 2023, come trapelato anche da vari rumor emersi negli scorsi giorni.

Sempre nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato tante novità per il Cloud Gaming su Windows 11 ed Edge.