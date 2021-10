Windows 11, è stata tolta la schermata blu della morte? Sì, è ufficiale

La schermata blu della morte di Windows è diventata ben nota nel corso degli anni. Infatti, nonostante si tratti di qualcosa che nessun utente spera di vedere a schermo, grazie all'ilarità del mondo del Web la pagina di errore BSoD è diventata a suo modo "iconica" col passare del tempo.

Tuttavia, adesso Microsoft ha cambiato la schermata blu con una nera. Erano già emerse delle indiscrezioni in merito a questa possibilità a luglio 2021, ma, ora che Windows 11 è stato rilasciato in versione stabile, gli utenti hanno potuto constatare la reale esistenza della nuova BSoD (pur sempre di "BSoD" si tratta, dato che prima era "Blue Screen of Death" e ora è invece "Black Screen of Death").

Su YouTube in questi giorni ovviamente ci sono molti video in merito alla schermata nera della morte di Windows 11. Ad attirare la nostra attenzione è stato però un singolo canale YouTube chiamato ENG ChannelWNR. Infatti, quest'ultimo ha pubblicato un buon numero di video legati alla BSOD di Windows 11, tentando probabilmente di renderla un meme (e chiaramente di far notare i video).

In ogni caso, ulteriori conferme sono arrivate anche mediante Reddit e chiaramente non sono in pochi coloro che stanno commentando la novità. Insomma, alla fine è tutto ufficiale: Windows 11 ha una nuova BSOD, nonostante il motivo dietro a questa modifica non sia esattamente del tutto chiaro.