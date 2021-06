Windows 11 trapela online in una build: le prime immagini in anteprima

Windows 11 è veramente vicino: mentre Microsoft si diverte a remixare i suoni di avvio per anticipare un possibile cambiamento in arrivo con la nuova versione del sistema operativo, però, in Cina è stata diffusa una build di anteprima da cui sono già stati catturati diversi screenshot per mostrare le novità estetiche.

Tramite il forum MyDigitalLife, infatti, un utente ha diffuso con il resto degli iscritti al canale il link di download (accessibile solo in seguito all’iscrizione al sito) permettendo così l’accesso tramite virtualizzazione alla Build 21996 di Windows 11 Pro per sviluppatori, da cui sono state poi catturate le immagini che trovate sia in copertina che in calce all’articolo.

Come potete vedere, il cambiamento più importante riguarda l’interfaccia grafica soprattutto dei menù che, in realtà, sembra estremamente simile al Fluent Design che dovrebbe giungere anche su Windows 10 come parte del Sun Valley o 21H2 Update atteso per l’autunno di quest’anno. Allo stesso modo, non mancano anche alcuni dettagli che avevamo già visto in occasione di Windows 10X, quello che doveva essere il sistema operativo anti-Chrome OS.

Al momento non sembrano esserci grandi novità lato feature, lasciando pensare che il passaggio da Windows 10 a Windows 11 sarà principalmente una questione estetica, almeno per i primi mesi. In seguito, invece, ovviamente sarà la volta degli aggiornamenti alle funzionalità. In altre parole, sarà un passaggio molto graduale e non repentino come da Windows XP a Windows 7 o da Windows 7 a Windows 8 con design Metro.

Restando invece su Windows 10, recentemente Microsoft ha confermato di essere al lavoro sui problemi con la barra delle applicazioni sorti dopo l’update KB5003637.