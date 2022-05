Windows 11, trapela in rete la nuova app Designer: è il successore di Paint?

Mentre Microsoft sta lavorando per modificare la finestra di spegnimento di Windows 11, sul web sono spuntati alcuni screenshot di una nuova applicazione per il sistema operativo battezzata “Designer”.

A pubblicare le immagini, che trovate come sempre in calce, è stato il leaker ed utente di Twitter WalkingCat, che ha scovato che è possibile accedere all’applicazione direttamente tramite il sito web designer.microsoft.com.

I dettagli sono scarni ed anche sulla natura di questa nuova applicazione si sa davvero poco: in molti hanno notato che in passato Microsoft aveva utilizzato il termine “Designer” per una funzionalità di PowerPoint nel 2015, che poi è stata aggiornata l’anno dopo. Tuttavia, ad oggi non si sa se si tratti di una nuova build di PowerPoint oppure se si tratti di un successore di Paint con funzionalità più avanzate. Secondo molti potrebbe essere anche una soluzione interna di Microsoft che andrà a mettersi in competizione con Canva, un altro strumento di progettazione grafica disponibile su Windows.

Resta da capire anche se sarà integrata direttamente in Windows 11 oppure se andrà a comporre la nuova suite di Office, e come sempre bisognerà attendere ancora un pò prima di poterne sapere di più.

Secondo le indiscrezioni trapelate di recenti, Windows 11 22H2 forzerà l’utilizzo degli account Microsoft per installare l’OS.