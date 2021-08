Windows 11, ecco il Tuesday Patch di Agosto 2021: risolta un'importante falla

Come di consueto, nella giornata di ieri Microsoft ha pubblicato il Tuesday Patch per Windows 10 che in questo mese di Agosto 2021 affronta un importante problema che era stato segnalato nelle scorse settimane dagli utenti.

Microsoft, infatti, ha finalmente risolto la vulnerabilità dello spooler di stampa di Windows, nota come PrintNightmare e di cui avevamo ampiamente discusso su queste pagine. A seguito dell'installazione dei fix, infatti, gli utenti devono disporre dei privilegi di amministrazione quando utilizzano la funzione Point and Print per installare i driver della stampante.

"Oggi affrontiamo questo problema modificando l'installazione predefinita del driver Point and Print e la procedura d'aggiornamento, che richiederà i privilegi di amministratore. L'installazione di questo aggiornamento con le impostazioni predefinite mitigherà le vulnerabilità documentate pubblicamente nel servizio Spooler di stampa di Windows. Questo fix avrà effetto con l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati il ​​10 agosto 2021 per tutte le versioni di Windows ed è documentata come CVE-2021-34481" si legge nel post pubblicato sul blog ufficiale.

Se sfruttata, infatti, la vulnerabilità PrintNightmare consente agli utenti con bassi privilegi di aprire un prompt di comandi con privilegi di sistema. Questo fornisce alle persone il controllo su un dispositivo, creando degli eventi rischi per la sicurezza