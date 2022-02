Windows 11, è ufficiale: torna il drag and drop sulla taskbar, ma ci sarà da attendere

Windows 11 è stato lanciato a ottobre, ma fin dalla release gli utenti del sistema operativo di Microsoft hanno lamentato l'assenza di una feature importantissima, ovvero il drag and drop per la taskbar del sistema operativo. Dopo diversi mesi dal lancio di Windows 11, però, i fan possono gioire, perché la feature è finalmente tornata.

Stando a quanto riporta il portale MSPowerUser, infatti, Microsoft ha reintrodotto il drag and drop per la taskbar di Windows 11 per gli utenti nei canali Beta e Insider, e presto la feature potrebbe fare il proprio debutto anche per tutti coloro che utilizzano il sistema operativo senza essere iscritti ai canali di testing. La notizia arriva a pochi giorni dagli ultimi rumor sul ritorno del drag and drop per Windows 11, e farà la felicità di moltissimi utenti.

Microsoft ha deciso di re-implementare il drag and drop per la taskbar, già presente su Windows 10 e nelle beta di Windows 11, in seguito alle fortissime critiche degli utenti nei confronti del colosso di Redmond e della sua gestione della barra multifunzione del suo nuovo sistema operativo. A quanto pare, inoltre, la questione della taskbar ha anche scatenato feroci dibattiti dentro Microsoft, che si sarebbero protratti per quasi sei mesi.

Ora, comunque, la beta 22557 di Windows 11 reintroduce il drag and drop sul sistema operativo. Inoltre, il drag and drop permette anche più possibilità di personalizzazione del sistema, garantendo per esempio la creazione di scorciatoie e collegamenti rapidi direttamente dalla taskbar.

Come abbiamo già detto, Microsoft sta testando la feature nel Dev Channel, perciò se non siete iscritti al programma beta di Windows 11 dovrete comunque aspettare ancora un po' prima di poter utilizzare la funzione. La casa di Redmond non ha ancora rilasciato una data d'uscita della feature per tutti gli utenti, ma possiamo aspettarci che essa faccia il suo debutto con l'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11.