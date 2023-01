Windows 11, l'update di gennaio non si installa a tutti: aumentano segnalazioni

Il Patch Tuesday di gennaio 2023 è ufficialmente disponibile come aggiornamento cumulativo obbligatorio di Windows 11 a tutti gli utenti...o quasi. Online stanno aumentando le segnalazioni relative a problemi con l’installazione dell’ultimo update del sistema operativo: che succede?

Come ripreso da Windows Latest, nell’hub ufficiale di feedback fornito da Microsoft ai consumatori nelle ultime settimane sono arrivate nuove osservazioni da parte di chi ha tentato di scaricare e installare l’update di sicurezza KB5022303 per Windows 11 22H2 e anche KB5022360, ovvero l’ultima patch opzionale post-Patch Tuesday. I codici errore sono differenti, ma il trend è unico: l’aggiornamento tenta di concludere l'installazione e fallisce, mostrando il messaggio all’utente che, nonostante riavvii, disconnessioni, cancellazione della cache e qualsiasi altro possibile rimedio non riesce a uscirne fuori.

Ciò che preoccupa maggiormente il pubblico è che problemi simili legati a Windows Update sono stati segnalati a dicembre, novembre, ottobre, settembre e persino agosto. Nei casi peggiori i PC entrano in un ciclo di riavvio e non ne escono più ma, fortunatamente, si tratta di un bug non diffuso. Microsoft sembra avere già riconosciuto alcuni di questi errori e potrebbe essere al lavoro su una soluzione definitiva; ciononostante, considerato che i codici errore sembrano gli stessi dall’estate 2022, è probabile che il bug fix necessario arriverà tra diversi mesi.

Tra le soluzioni temporanee trovate dagli utenti la più accessibile riguarda il download dei file di installazione .msu tramite Microsoft Update Catalog.

In tutto questo, Microsoft sta forzando l’aggiornamento a Windows 11 22H2 sui computer il cui sistema è fermo alla versione 21H2.