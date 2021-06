Windows 11: l'update gratuito non arriverà subito, nel frattempo gli utenti protestano

Gli appassionati del mondo tech non hanno occhi per altro: l'annuncio di Windows 11 è al centro dell'attenzione. Questa volta è stato un tweet ufficiale a far discutere, dato che è stato confermato che l'aggiornamento gratuito dell'OS non arriverà sin da subito. Badate bene: questo non significa che dovrete pagare per accedervi prima.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, nonché come confermato dalla stessa Microsoft tramite il profilo ufficiale di Windows su Twitter, la nuova versione dell'OS verrà resa disponibile a partire da "più avanti nel 2021" (durante l'evento di presentazione si era fatto riferimento alle "prossime vacanze"). Tuttavia, il rollout relativo all'update gratuito per i PC Windows 10 non partirà quest'anno.

Infatti, l'azienda di Redmond ha fatto sapere che coloro che dispongono di un computer compatibile potranno aggiornarlo a Windows 11 tramite il "classico metodo" a partire dalla prima metà del 2022. Insomma, nel 2021 gli utenti potranno già acquistare dei nuovi PC che dispongono dell'OS, ma bisognerà attendere il prossimo anno per poter effettuare l'update gratuito dei computer Windows 10 attualmente in uso (coloro che vorranno accedere prima alla nuova versione potranno procedere con l'update manuale, ma chiaramente buona parte degli utenti in genere non passa per questo metodo).

Ricordiamo che la società di Satya Nadella ha da poco rilasciato un tool per verificare la compatibilità. Gli utenti hanno in realtà riscontrato un po' di "grattacapi" nell'utilizzarlo, perlomeno inizialmente, come abbiamo spiegato nell'approfondimento dedicato a TPM 2.0 e in generale alle richieste di Windows 11. Pensate che alcune persone hanno persino deciso di creare un tool non ufficiale che mostra in modo chiaro quali sono i requisiti non rispettati.

In ogni caso, come riportato anche da MSPowerUser in un altro articolo, non pochi utenti stanno "protestando" in queste ore per via di una specifica scelta di Microsoft. Infatti, recentemente è stato confermato il fatto che la barra delle applicazioni non si potrà spostare in modo ufficiale (ricordiamo che è posta al centro su Windows 11). Chiaramente, questo non sta "andando giù" esattamente a tutti.