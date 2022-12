Windows 11, ultimo update opzionale rende illeggibile il Task Manager: c'è una soluzione

L’aggiornamento opzionale KB5020044 di Windows 11 si è rivelato molto utile per i PC gamer grazie al fix di molti problemi legati al gaming. Tuttavia, non è esente da difetti inediti: Microsoft ha confermato che tale Preview Update rende il Task Manager parzialmente illeggibile.

Le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di sistemi con Windows 11 22H2 installato sono arrivate proprio in questi giorni e, fortunatamente, in questo caso Microsoft ha riconosciuto molto rapidamente l’esistenza di un bug che mostra colori strani nell’interfaccia utente del pannello Gestione Attività: “Dopo l'installazione di KB5020044, Task Manager potrebbe visualizzare alcuni elementi dell'interfaccia utente (UI) con colori inaspettati. Sui dispositivi interessati, Task Manager dovrebbe funzionare come previsto, ma alcune parti dell'interfaccia utente potrebbero non essere leggibili”, spiega lo staff della società.

In aggiunta a questa dichiarazione, la società statunitense ha pensato di fornire una soluzione temporanea agli utenti, in realtà molto semplice: per mitigare il problema è necessario recarsi sulle Impostazioni di sistema, poi su Personalizzazione > Colori e scegliere una modalità tra Chiara e Scura. Il bug, infatti, si manifesterebbe esclusivamente su sistemi con tale impostazione fissata sulla voce “Personalizzata”.

Questo fix provvisorio sembra avere risolto i problemi di molti utenti, ma non va esclusa la manifestazione del bug anche su altri sistemi. In tale caso, è necessario attendere il prossimo Patch Tuesday di dicembre 2022 o effettuare il roll-back all’update precedente.

Sempre a proposito dello stesso sistema operativo, a fine novembre è arrivato un nuovo indicatore nella barra delle applicazioni.