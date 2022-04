Windows 11, gli utenti lamentano flickering allo schermo dopo l'ultimo aggiornamento

Problemi per Windows 11 dopo l’aggiornamento KB5012643. Molti utenti infatti lamentano che il pacchetto rilasciato di recente per il sistema operativo, sta provocando grattacapi con lo schermo.

Come si può vedere direttamente tramite il tweet presente in calce, a seguito dell’installazione del pacchetto si starebbero presentando vari problemi di flickering quando Windows 11 viene eseguito in modalità provvisoria.

Microsoft dal suo canto ancora non ha riconosciuto il problema, ed allo stato attuale è anche difficile dire quanto sia diffuso, sebbene sul web si stiano moltiplicando le segnalazioni e gli articoli di varie testate.

Alcuni test effettuati da Deskmodder suggeriscono però che il problema sarebbe correlato ai driver di rete, dal momento che l’avvio in modalità provvisoria del sistema operativo senza il supporto di rete abilitato sembra evitarlo. Allo stato attuale non sono nemmeno note possibili soluzioni che permettono di risolvere definitivamente, ma è chiaro che qualora dovesse diventare diffuso ancora di più, Microsoft potrebbe essere costretta a pubblicare un qualche tipo di patch o a consigliarne la disistallazione, come avvenuto anche in altre circostanze soprattutto per Windows 10. Ovviamente vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori dettagli a riguardo.

Secondo gli ultimi dati, la crescita di Windows 11 procederebbe a rilento e quasi l’80% degli utenti preferisce Windows 10.