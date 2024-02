Windows 11, gli utenti lamentano problemi con la barra delle app ed il menù Start

Problemi con l’aggiornamento KB5034765 di Windows 11, che Microsoft ha publicato all’inizio di questa settimana. Secondo quanto riportato da molti utenti, a seguito dell’installazione del pacchetto i PC starebbero riportando non pochi rallentamenti e disservizi di vario tipo.

Nella fattispecie, tra i problemi maggiormente segnalati su Reddit si legge che la barra delle applicazioni scomparirebbe, ma anche il menù Start non funzionerebbe. Inoltre, sono lamentati anche problemi grafici con l’interfaccia utente del sistema operativo complessivo, mentre altri bug includono la visualizzazione prolungata del messaggio “aggiornamento in corso”, ma anche la comparsa della Blue Screen of Death, rallentamenti generali del sistema operativo ed altro ancora.

Microsoft ancora non ha riconosciuto in via ufficiale i problemi dell’aggiornamento, motivo per cui almeno allo stato attuale non è possibile indicare alcun fix. Almeno a giudicare da quanto emerso, però, la chiusura del processo explorer.exe tramite il Task Manager potrebbe risolvere alcuni problemi, ma è chiaro che si tratta solo di una soluzione temporanea e disinstallando completamente il pacchetto KB5034765 si risolve in maniera definitiva, come indicato da jen Gentleman di Microsoft che consiglia di riavviare i PC dopo l’eliminazione del pacchetto in questione.

Nelle scorse ore, intanto, è emerso che Windows 11 non girerà più su alcuni computer a seguito di un prossimo aggiornamento.