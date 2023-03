Windows 11, utenti lamentano problemi dopo il Patch Tuesday: fate attenzione!

L'ultimo Patch Tuesday di Windows 11, che ha aggiornato il sistema operativo di Microsoft alla versione KB5023706, sembra aver portato con sé diversi annosi bug per alcuni utenti. Dopo i (già noti) problemi con gli SSD, infatti, sembra che dei PC stiano riscontrando degli errori critici di Windows 11 dopo l'aggiornamento.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, nel Feedback Hub di Microsoft si sarebbero moltiplicate le segnalazioni di problemi e bug connessi proprio a Windows KB5023706, l'aggiornamento di marzo del sistema operativo. Questo l'elenco dei malfunzionamenti noti:

L' aggiornamento non funziona (senza ulteriori spiegazioni): 0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e, 0x800f081f.

Blue Screen of Death (BSOD) in rari casi

(BSOD) in rari casi Malfunzionamenti di app come Start11 StartAllBack e ExplorerPatcher.

Tra i problemi più rari, invece, troviamo malfunzionamenti del Bluetooth, della UI e degli input di sistema, che però sembrano essere poco diffusi tra gli utenti.

Accanto al BSOD, il problema che sembra causare più grattacapi agli utenti sembra essere proprio quello del peggioramento della velocità degli SSD, con una segnalazione che, in particolare, riporta: "L'aggiornamento ha distrutto le velocità di lettura e scrittura del mio SSD NVMe. È sceso da 7.000 a 3.000, persino fino a 1.000, usando un profilo energetico bilanciato sul mio Legion 5 2021. Dopo aver disinstallato l'update di marzo 2023, il mio SSD ha ripreso a funzionare come un tempo, e Windows funziona esattamente come prima".

Per ora, comunque, Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni sui problemi causati dall'aggiornamento cumulativo di Windows 11, il quale è comunque stato rilasciato solo pochi fa. Un update intermedio con i necessari bugfix, insomma, potrebbe essere già in arrivo.