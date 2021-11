Windows 11: gli utenti segnalano nuovi bug e rallentamenti, Microsoft promette un fix

Microsoft ha appena esteso la disponibilità di Windows 11 a diversi PC meno recenti e sta lavorando duramente per aggiungere feature al sistema. Tuttavia, al momento Windows 11 soffre di alcuni bug piuttosto gravi che impattano sull'esperienza degli utenti. I più recenti riguardano la ricerca dei file e lo strumento di cattura degli screenshot.

Gli ultimi bug, emersi dopo l'aggiornamento risolutivo dei problemi di Windows 11 con le CPU AMD Ryzen, riguardano principalmente i rallentamenti della funzione Esplora File e dei menu contestuali: il malfunzionamento sarebbe dovuto ad alcune modifiche effettuate nel codice di Windows per risolvere un bug precedente, che causava l'utilizzo di elevate quantità di RAM da parte del File Explorer del sistema. Microsoft ha comunque annunciato di essere al lavoro sulla risoluzione del problema, che verrà presto resa disponibile a tutti con un fix.

Anche i problemi del menu contestuale dipendono dai cambiamenti apportati da Microsoft nei recenti aggiornamenti: con il passaggio da Windows 10 a Windows 11, infatti, il menu è stato accorciato e le opzioni contenute al suo interno sono state ridotte. Tuttavia, parte di codice dell'update sembra non funzionare a dovere, causando brevi freeze o rallentamenti, che si verificano nel momento in cui il menu viene aperto cliccando con il tasto destro o quando le sue dimensioni devono essere aggiustate per l'apertura di una sotto-sezione al suo interno. Anche in questo caso, comunque, la risoluzione del problema dovrebbe arrivare con la Build 22478.

Per quanto riguarda lo strumento di cattura degli screenshot, invece, esso sarebbe affetto da un bug che ne causa il crash all'apertura per molti utenti di Windows 11. Il problema, in realtà, potrebbe non riguardare lo Snipping Tool in sé, ma il Microsoft Store, poiché alcuni utenti hanno riscontrato che l'app funziona alla perfezione disattivando gli aggiornamenti automatici delle app dalle impostazioni del negozio di Windows 11. Non è chiaro tuttavia se ciò dipenda da un malfunzionamento dell'ultimo update dello strumento di cattura o da conflitti esistenti con gli aggiornamenti automatici.

Il messaggio di errore, comunque, dice semplicemente: "L'app non può essere aperta. Riavviare il PC potrebbe risolvere il problema". Microsoft ha rilasciato un fix momentaneo per il problema, che potete trovare al link in calce, e ha assicurato che risolverà il bug il prima possibile.