Windows 11: gli utenti segnalano problemi con l'installazione, ma c'è una soluzione

Windows 11 è disponibile da ieri e sono tanti gli utenti che si stanno adoperando per aggiornare i propri PC. Tuttavia, alcuni hanno riportato la comparsa degli errori "0x8007007f" e "Ox8COF0830". Il primo si verifica quando l'installazione è al 71% e se si utilizza l'Installation Assistant.

Direttamente da Reddit, però, arrivano le prime soluzioni: secondo quanto affermato da alcuni utenti, se si avvia l'Installation Assistant con i privilegi di amministratore, l'errore dovrebbe scomparire in quanto aggirerebbe alcune limitazioni di controllo dell'account utente. Altri invece affermano di aver risolto riavviando il dispositivo.

Altri invece riportano la comparsa dell'errore "Ox8COF0830 – ox2W03". In questo caso, a quanto pare, la disabilitazione della modalità sviluppatore e la disinstallazione del pacchetto sviluppatore da "App e Funzionalità" all'interno del menù Impostazioni, riuscirebbe a metterci una pezza.

Si tratta, comunque, di problemi di poco conto che non vanno a toccare minimamente l'esperienza utente complessiva di Windows 11.

Per tutti gli indecisi, nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un approfondimento in cui spieghiamo se conviene aggiornare subito a Windows 11, analizzando tutti gli aspetti da prendere in considerazione prima di effettuare un passaggio importante come quello ad un nuovo sistema operativo. Consigliamo, ovviamente, anche di tenere sott'occhio i requisiti minimi di Windows 11 richiesti.