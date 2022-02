Windows 11, utenti segnalano problemi con menu Start dovuti all'ultimo update

Microsoft continua a intervenire su Windows 11 migliorando l’esperienza d’uso su qualsiasi piattaforma, non solo sui PC ma ottimizzando l’interfaccia utente anche sui tablet. Tuttavia, difficilmente gli aggiornamenti sono esenti da problemi: questa volta l’update opzionale di febbraio nasconde il menu Start dalla barra delle applicazioni.

Con l’aggiornamento facoltativo numero KB5010414 diversi utenti hanno notato un comportamento strano del menu Start presente centralmente nella barra delle applicazioni, segnalandolo poi sul Feedback Hub di casa Microsoft. In particolare, esso si nasconderebbe automaticamente una volta che il mouse viene posizionato sopra altre icone nella taskbar.

Attenzione, però: quello che è stato considerato come bug da parte degli utenti in realtà è una feature. La conferma giunge dalla stessa società di Redmond che, in risposta al feedback dato dall’utenza, ha risposto che a partire dall’update KB5010414, spostando il cursore sull’icona dei Widget il sistema presuppone che ci sia l’interesse di aprire tale scheda al posto del menu Start. Spostando il mouse senza “toccare” il menu Widget, invece, il problema non si porrebbe.

Microsoft ha confermato che è all’attivo per trovare una soluzione migliore per questa funzionalità, oppure alla sua completa rimozione in caso di ulteriori feedback negativi. In altre parole, se per ora questo comportamento del sistema dovesse recarvi fastidio, l’unico rimedio sarà evitare di passare con il mouse sopra l’icona Widget quando Start è aperto.

Giusto qualche giorno fa, invece, Microsoft ha confermato un bug pericoloso di Windows 11.