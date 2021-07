Windows 11, gli utenti Windows 7 e Windows 8.1 possono aggiornare? Sì: ecco come

In seguito all'annuncio di Windows 11, gli appassionati stanno cercando di comprendere come effettuare l'update del PC. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si sono chiesti se è possibile aggiornare a Windows 11 partendo da Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1. La risposta è affermativa: tuttavia, probabilmente è bene fare chiarezza.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MSPowerUser, gli utenti che dispongono di una versione dell'OS meno recente rispetto a Windows 10 potranno effettuare l'update a Windows 11, ma solamente mediante un'installazione "pulita". Insomma, niente aggiornamento diretto tramite Windows Update per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Questo comporta ovviamente la formattazione dell'unità di sistema, ma l'operazione da svolgere non dovrebbe risultare "problematica" per un utente consapevole.

Una conferma in merito alla possibilità di aggiornare da Windows 7 a Windows 11 è arrivata dalle FAQ ufficiali pubblicate da Lenovo: il produttore ha specificato che "la maggior parte dei dispositivi attualmente in vendita saranno aggiornabili a Windows 11. [...] Per i dispositivi Windows 7 che dispongono dei giusti requisiti hardware sarà necessaria un'installazione pulita".

In ogni caso, prima di "imbarcarvi" in un'operazione simile, ci sono diverse precauzioni da prendere. Innanzitutto è consigliato attendere il rilascio della versione stabile di Windows 11 (anche perché attualmente non ci sono ISO ufficiali da utilizzare per installazioni tramite chiavetta USB o simili): dopodiché, prima di eseguire l'installazione pulita, può risultare "saggio" effettuare un backup e chiaramente controllare che il computer disponga dei requisiti necessari per il nuovo sistema operativo.

Per il resto, più di qualcuno afferma che potrebbe essere una buona idea aggiornare prima l'OS a Windows 10, in modo da cercare di mantenere i dati. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Neowin, le licenze relative a Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 potrebbero essere supportate per l'update a Windows 11.