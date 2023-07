Windows 11, la versione 21H2 a fine ciclo: dal 10 Ottobre non sarà supportata

Microsoft ha comunicato che la versione 21H2 di Windows 11 è vicina a raggiungere la fine del suo ciclo di vita e dal 10 Ottobre 2023 non sarà più supportata.

La fine del supporto implica che la release in questione non riceverà più aggiornamenti cumulativi con correzioni, patch di sicurezza e nuove funzionalità. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale di Microsoft si legge che ad essere interessate dalla fine del supporto saranno le seguenti versioni, tutte lanciate ad ottobre 2021:

Windows 11 Home, versione 21H2

Windows 11 Pro, versione 21H2

Windows 11 Pro per workstation, versione 21H2

Windows 11 Pro Education, versione 21H2

Il consiglio, se sul vostro PC è presente una delle versioni in questione, è di procedere con l’aggiornamento a stretto giro di orologio attraverso Windows Update. L’ultima versione, Windows 11 22H2 Moment 3, ha portato con se un’ampia gamma di novità e nuove funzionalità: ad esempio è stata introdotta la possibilità di visualizzare lo spazio di archiviazione di OneDrive nell’app Impostazioni, ma anche il supporto audio Bluetooth Low Energy (LE).

Entro la fine dell’anno è in programma il lancio di un altro major update, 23H2, che dovrebbe portare con se alcune novità di rilievo, dei miglioramenti per l’app Impostazioni, un nuovo mixer del volume, una nuova esperienza in Esplora File e tanto altro.