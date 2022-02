Windows 11 vs. SSD: gli ultimi bug saranno risolti con il Patch Tuesday di febbraio

Windows 11 soffre di problemi di compatibilità con alcuni SSD fin dal lancio, e pare che Microsoft stia molto faticando a risolverli. I primi bug sono infatti emersi tra le note del Patch Tuesday di dicembre 2021 per Windows 11, e la casa di Redmond ha immediatamente confermato agli utenti di essere al lavoro ad un fix per il problema.

L'incompatibilità del sistema operativo con gli SSD è stata ricondotta ad un bug che portava Windows 11 a condurre un numero ridondante di operazioni inutili sulle memorie, rallentando le normali operazioni di lettura e scrittura di queste ultime. Microsoft ha detto di aver risolto il bug già con il Patch Tuesday di gennaio 2022, uno dei più importanti degli ultimi mesi, poiché accanto al fix al problema agli SSD ha anche risolto ben 96 falle di sicurezza di Windows 11.

A dispetto di quanto stabilito dalla casa di Redmond, tuttavia, molti utenti hanno continuato a lamentare gli stessi problemi con le proprie memorie, perciò Microsoft è intervenuta nuovamente sul bug con la patch di inizio febbraio 2022. L'aggiornamento, pubblicato martedì 1 febbraio, sembra aver risolto il problema delle operazioni ridondanti e ripristinato il normale funzionamento degli SSD di molti utenti, ma alcuni lamentano ancora dei bug con i propri sistemi di storage.

Stando a quanto riporta MSPowerUser, infatti, alcuni utenti avrebbero visto crollare le velocità di scrittura e lettura su alcuni SSD NVMe, anche se i test sul bug, che appare leggermente diverso da quello dello scorso mese, sono ancora ad una fase precoce.

Pare tuttavia che Microsoft abbia anticipato le critiche degli utenti, prevedendo un ulteriore fix nell'aggiornamento KB5008353 di Windows 11, che verrà rilasciato martedì 8 febbraio, come parte del patch Tuesday di febbraio 2022 per Windows 11 e per Windows 10, dove però i problemi con gli SSD sembrano essere molto più limitati.

Al momento, l'update è considerato "opzionale" dalla casa di Redmond, ma a quanto pare potrebbe rivelarsi importantissimo per gli utenti che usano degli SSD NVMe. Per sapere se alla fine il Patch Tuesday di febbraio 2022 risolverà il problema non resta che attendere le prossime ore, quando gli utenti potranno scaricare e provare l'aggiornamento.