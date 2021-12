Windows 11 vs. Windows 10: quale sistema operativo se la cava meglio con il gaming?

Fin dalla sua uscita, Windows 11 ha puntato sul gaming, introducendo interessanti feature per i videogiocatori come il supporto all'Auto HDR e al DirectStorage, ma soprattutto l'app Xbox integrata nel sistema operativo. Ora, però, è il momento dei test: come se la cava Windows 11 nel gaming a confronto con Windows 10?

A rispondere alla domanda è Tom's Hardware, che ha effettuato diversi benchmark e li ha raccolti in un articolo che trovate riportato in calce. La risposta, in realtà, non è univoca, ma dipende dalla scheda grafica che viene testata: in particolare, il comportamento delle GPU AMD è molto diverso da quello delle schede di NVIDIA.

Stando ai risultati di Tom's Hardware, infatti, la variazione di performance tra Windows 10 e Windows 11 è contenuta sulle GPU AMD, con variazioni di pochi decimali in percentuale su giochi come Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider e Final Fantasy XIV. Inoltre, non vi è un chiaro vincitore tra i due sistemi operativi nel caso delle GPU AMD: i risultati sono così vicini da permettere di dire che non vi sono differenze apprezzabili tra un sistema e l'altro.

Più pronunciate sono le differenze nel caso delle GPU NVIDIA, invece: in particolare, su alcuni dei giochi testati, come Strange Brigade in 1080p, la differenza di fps era maggiore del 10% su Windows 10, mentre per altri software, come DiRT 5 a 1440p, gli fps registrati su Windows 11 superavano del 5% quelli di Windows 10. Insomma, anche qui è difficile stabilire un chiaro vincitore, ma la variazione tra Windows 10 e Windows 11 è molto più pronunciata rispetto a quella riscontrata con le GPU AMD.

I test sono stati condotti utilizzando una AMD RX 6900 XT e una NVIDIA RTX 3080 Ti, in entrambi i casi utilizzando le CPU da gaming della serie Alder Lake di Intel. Jarred Walton, il redattore di Tom's Hardware che si è occupato dei benchmark, ha commentato i risultati dicendo che "sono interessanti, la RX 6900 XT è più consistente nelle sue performance tra le due versioni di Windows, con una differenza media di fps dello 0,3% [in favore di Windows 10]."