Windows 11 e Windows 10, ci gira Crysis? L'incredibile prova su smartphone

In seguito al rilascio della prima build ufficiale di Windows 11, hanno fatto molto "discutere" gli stringenti requisiti richiesti da Microsoft. In questo contesto, c'è chi ha deciso di provare a fare "l'impossibile": giocare ad alcuni videogiochi molto noti su uno smartphone con Windows 11.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, edi194, lo stesso YouTuber che in passato ha condiviso materiale relativo al progetto che ha portato Windows 11 e Windows 10 basati su ARM su OnePlus 6T, ha pubblicato una serie di video in cui mostra le performance lato gaming che il flagship killer del 2018 può garantire usando questi sistemi operativi. Sono molti i videogiochi coinvolti nei test, da Cuphead ad Alien: Isolation.

Potete recuperare tutti i video direttamente tramite il canale YouTube di edi194, ma a corredo della notizia trovate quelli più significativi, che consentono di farsi un'idea in merito a quanto uno smartphone uscito diversi anni fa sia (o non sia) in grado di far girare videogiochi pensati per il mondo PC.

Al netto di questo, ci gira Crysis? La risposta al noto meme è "affermativa", come si può vedere in un apposito video legato a Windows 10 basato su ARM. Chiaramente ci sono un bel po' di compromessi a cui scendere, ma le prove effettuate su OnePlus 6T stanno attirando l'attenzione della community per ovvi motivi. Se volete saperne di più in merito al progetto, potete fare riferimento all'apposita pagina GitHub.