Windows 11 e Windows 10, personalizzate il PC coi temi gratis di Halloween

Siamo a fine ottobre e su Netflix è uscito La maledizione di Bridge Hollow (per i più attenti, attenzione anche a Wendell & Wild). I presupposti ci sono dunque tutti: la notte più "spooky" dell'anno sta per arrivare. In questo contesto, potreste voler personalizzare come si deve il vostro PC Windows 11 o Windows 10.

Dovete infatti sapere che ormai da tempo sul Microsoft Store, ovvero il negozio digitale preinstallato, è presente un tema ufficiale gratuito legato a Halloween. Quest'ultimo si chiama Pumpkin Season ed è stato rilasciato dalla stessa Microsoft Corporation.

Per applicare al vostro PC questo set di 13 immagini che ben si contestualizzano nel periodo delle zucche, vi basta, una volta raggiunta l'apposita pagina del Microsoft Store, fare clic sul pulsante "Scarica nell'app dello Store", selezionando in seguito l'opzione "Apri Microsoft Store".

Successivamente, potete semplicemente premere prima sul tasto "Installa" e poi su quello "Apri", selezionando in seguito il riquadro del tema dalla finestra che compare a schermo. Vedrete che in breve tempo il vostro computer verrà "addobbato" per l'occasione, ovvero nel modo pensato da Microsoft.

Per il resto, vale la pena notare che quest'ultima mette a disposizione anche un pacchetto un po' più "spaventoso", ovvero Ghost Town by Tracy Hymas. Insomma, avete varie scelte per poter personalizzare rapidamente il vostro computer a tema Halloween.